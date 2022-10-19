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Германия

19 октября, 23:44

«Бавария» обыграла «Аугсбург», «Штутгарт» забил 6 безответных мячей «Арминии» в 1/16 финала Кубка Германии

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Баварии» празднуют победу над «Аугсбургом».
Фото Reuters

«Бавария» обыграла «Аугсбург» на выезде в 1/16 финала Кубка Германии — 5:2.

У мюнхенцев дублем отличился Эрик Максим Шупо-Мотинг, по одному голу у Йозуа Киммиха, Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэйвиса. У хозяев забил Мадс Педерсен, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дайот Упамекано.

Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:5
Бавария

В параллельных матчах «Штутгарт» разгромил «Арминию» (6:0), «Унион» победил «Хайденхайм» (2:0), а дюссельдорфская «Фортуна» оказалась сильнее «Регенсбурга» (3:0).

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии состоится 23 октября, матчи этой стадии планируется провести с 31 января по 1 февраля и с 7 по 8 февраля.

Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
6:0
Арминия
Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:0
Хайденхайм
Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. Continental Arena (Jahnstadion) (Регенсбург)
Регенсбург
0:3
Фортуна Д

Футбол
ФК Арминия
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Штутгарт
0
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ганновер» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии