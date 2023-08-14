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Сегодня, 07:30

Ширер считает, что Кейн может вернуться в АПЛ и попытаться побить рекорд по голам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший английский форвард Алан Ширер прокомментировал переход нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: «Он летит или нет?» Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд по голам в АПЛ. У него оставался один год по контракту и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера Томаса Тухеля и играть бок о бок с многими отличными игроками», — приводит слова Ширера BBC.

«Бавария» объявила о подписании контракта с форвардом 12 августа. Сообщалось, что мюнхенцы заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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