Тухель оценил вероятность возвращения Нойера в сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил вероятность возвращения Мануэля Нойера в стартовый состав сборной Германии.

«Если Мануэль не травмируется до чемпионата Европы и сможет помочь команде своим опытом, я не думаю, что вы будете задавать этот вопрос в мае. Важно сейчас, чтобы он оставался в форме и продолжал играть каждую неделю», — сказал Тухель на пресс-конференции.

В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.

В последний раз 37-летний голкипер выходил на поле за сборную Германии на ЧМ-2022.