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Сегодня, 08:56

Тухель отметил хорошую игру футболистов «Баварии» после победы над «Вольфсбургом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель похвалил игроков команды после победы над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«Игроки заслужили самые лучшие комплименты — в конце матча соперник показал силу.

У нас очень хороший показатель очков в среднем за матч. Моральный дух и настрой команды на протяжении многих недель тоже был на высоте. Но нам нужно продолжать работать над собой», — цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».

После 16 туров «Бавария» занимает второе место в бундеслиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате Германии «Байер» (42 очка).

ФК Бавария
ФК Вольфсбург
Томас Тухель
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