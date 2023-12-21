Тухель отметил хорошую игру футболистов «Баварии» после победы над «Вольфсбургом»

Сегодня, 08:56
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель похвалил игроков команды после победы над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.
«Игроки заслужили самые лучшие комплименты — в конце матча соперник показал силу.
У нас очень хороший показатель очков в среднем за матч. Моральный дух и настрой команды на протяжении многих недель тоже был на высоте. Но нам нужно продолжать работать над собой», — цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».
После 16 туров «Бавария» занимает второе место в бундеслиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате Германии «Байер» (42 очка).