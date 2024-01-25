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Германия

25 января, 04:53

Тухель: «Если бы «Бавария» забила второй гол, возможно, последовало бы еще несколько»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Унионом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

«Мы играли структурно и дисциплинированно. «Унион» защищался очень глубоко. Мы не пропускали ни одной контратаки. У «Униона» был момент в самом конце, но в остальном «Бавария» была очень стабильна, контролировала игру, но не смогла забить второй гол. Если бы мы забили еще один, возможно, последовали бы еще несколько. В целом, однако, сегодня была хорошая игра. Эта встреча сильно отличалась от воскресной игры, когда у «Вердера» с самого начала были моменты на контратаках», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

«Бавария» набрала 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Унион» идет на 15-й строчке — 14 очков.

Футбол
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
Томас Тухель
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