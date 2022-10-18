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Сегодня, 15:49

Участие Нойера в матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» находится под вопросом

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что участие вратаря Мануэля Нойера в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» находится под вопросом.

Голкипер не смог сыграть против «Фрайбурга» (5:0) в 10-м туре из-за ушиба плеча.

«Мануэль все еще испытывает болевые ощущения. Мы надеемся, что он вернется в выходные и сыграет против «Хоффенхайма», но нужно подождать и последить за его состоянием», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нагельсманна.

Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
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