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Германия

29 марта, 17:17

В «Баварии» обсуждают назначение Нагельсманна или Де Дзерби

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Руководство «Баварии» обсуждает 2 специалистов на замену главного тренера клуба Томаса Тухеля, сообщает журналист Керри Хау.

По информации источника, главными претендентами являются Юлиан Нагельсманн, руководящий сборной Германии, и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Ранее «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет команду по окончании сезона-2023/24.

Мюнхенцы после 26 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.

Футбол
ФК Бавария
Роберто Де Дзерби
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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