В «Баварии» объяснили, почему отказались от покупки Осимхена

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о цене в 150 миддионов евро за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В начале мая сообщалось, что клуб отказалась от покупки Осимхена.

«Когда речь идет о такой сумме, мы должны задать вопрос: а дает ли игрок гарантии за эти деньги? Это определенно был бы большой риск...» — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.