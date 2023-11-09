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Германия

Сегодня, 15:05

В «Баварии» рассчитывают, что Лерой Сане продлит контракт с клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о возможном продлении контракта с вингером мюнхенцев Лероем Сане.

«Конечно, я надеюсь, что Лерой останется с нами надолго, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Хайнера журналист Максимилиан Кох.

Ранее сообщалось, что в подписании 27-летнего немца заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Сане провел 17 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Лерой Сане
Футбол
ФК Бавария
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