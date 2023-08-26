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Германия

Сегодня, 09:43

В «Баварии» рассказали, почему переход Кейна мог сорваться в последний момент

Руслан Минаев
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс рассказал о деталях перехода нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Руководитель отметил, что «шпоры» едва не сорвали трансфер из-за желания увеличить сумму выплат.

«В полночь мы пришли к устному соглашению по трансферу, но в 2:50 ночи сделка вновь была поставлена под сомнение. Они вновь запросили большую сумму. Ян Дрезен (генеральный директор «Баварии». — Прим. «СЭ») тогда сказал: «Ни пенни больше!». У Леви (президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви. — Прим. «СЭ») ушло около 6 часов, чтобы смириться с этим. Уже утром Кейн сел в самолет», — цитирует почетного президента клуба Die Welt.

Хенесс добавил, что Кейн тогда заявил, что, если трансфер не состоится до вечера, то он останется в «Тоттенхэме» и перейдет в «Баварию» летом следующего года. Его контракт со «шпорами» истекал в июне 2024-го.

Мюнхенский клуб заплатил 100 миллионов евро за 30-летнего англичанина. Также 20 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Кейн провел за «Баварию» в этом сезоне 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Гарри Кейн
Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
2
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
3
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
4
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Унион Б 1 1 0 0 4-1 3
6
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
7
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
8
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
9
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
10
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
11
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
12
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
13
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
14
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
15
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
16
 Дармштадт 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
18
 Кельн 1 0 0 1 0-1 0
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32 тур
33 тур
34 тур
25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 5 : 1
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 - : -
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 - : -
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
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