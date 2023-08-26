В «Баварии» рассказали, почему переход Кейна мог сорваться в последний момент

Сегодня, 09:43
Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс рассказал о деталях перехода нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Руководитель отметил, что «шпоры» едва не сорвали трансфер из-за желания увеличить сумму выплат.
«В полночь мы пришли к устному соглашению по трансферу, но в 2:50 ночи сделка вновь была поставлена под сомнение. Они вновь запросили большую сумму. Ян Дрезен (генеральный директор «Баварии». — Прим. «СЭ») тогда сказал: «Ни пенни больше!». У Леви (президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви. — Прим. «СЭ») ушло около 6 часов, чтобы смириться с этим. Уже утром Кейн сел в самолет», — цитирует почетного президента клуба Die Welt.
Хенесс добавил, что Кейн тогда заявил, что, если трансфер не состоится до вечера, то он останется в «Тоттенхэме» и перейдет в «Баварию» летом следующего года. Его контракт со «шпорами» истекал в июне 2024-го.
Мюнхенский клуб заплатил 100 миллионов евро за 30-летнего англичанина. Также 20 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Кейн провел за «Баварию» в этом сезоне 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
2
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
6
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
10
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
11
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
12
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
13
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
15
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
18
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|5 : 1
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|- : -
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|- : -
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -