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Сегодня, 21:37

«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью

Мария Гусева
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 2:2.
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 2:2.
Фото Global Look Press
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«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла в Вольфсбурге.

В составе хозяев забитыми голами отметились Омар Мармуш и Янник Герхардт. За «Айнтрахт» отличились Рандаль Коло Муани и Эван Н`Дика.

«Вольфсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 34 очка. «Айнтрахт» располагается на 6-й строчке — 39 очков.

В следующем туре «Вольфсбург» сыграет против «Униона» 12 марта, а «Айнтрахт» встретится с «Штутгартом» на день раньше.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
05 мар, 19:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:2
Айнтрахт Ф

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вольфсбург
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