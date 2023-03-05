«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью

«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла в Вольфсбурге.

В составе хозяев забитыми голами отметились Омар Мармуш и Янник Герхардт. За «Айнтрахт» отличились Рандаль Коло Муани и Эван Н`Дика.

«Вольфсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 34 очка. «Айнтрахт» располагается на 6-й строчке — 39 очков.

В следующем туре «Вольфсбург» сыграет против «Униона» 12 марта, а «Айнтрахт» встретится с «Штутгартом» на день раньше.