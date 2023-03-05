Сегодня, 21:37
«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла в Вольфсбурге.
В составе хозяев забитыми голами отметились Омар Мармуш и Янник Герхардт. За «Айнтрахт» отличились Рандаль Коло Муани и Эван Н`Дика.
«Вольфсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 34 очка. «Айнтрахт» располагается на 6-й строчке — 39 очков.
В следующем туре «Вольфсбург» сыграет против «Униона» 12 марта, а «Айнтрахт» встретится с «Штутгартом» на день раньше.