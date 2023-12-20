20 декабря пройдут матчи 16-го тура чемпионата Германии по футболу. «Байер» на своем поле стадиона «Бай-Арена» в Леверкузене примет «Бохум», а «Бавария» отправится в гости к «Вольфсбургу» на «Фольксваген-Арену». Игры начнутся в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояний «Вольфсбург — Бавария» и «Байер — Бохум» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция игры «Вольфсбург — Бавария» пройдет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.25 мск. Встречу «Байер — Бохум» покажут зрителям телеканала «Матч Футбол 1», начиная с 22.25.

«Бавария» тренера Томаса Тухеля с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» находится на девятой строчке с 19 баллами. «Байер» под руководством Хаби Алонсо набрал 39 очков при 0 поражений, располагаясь на первом месте в чемпионате Германии. «Бохум» — 14-й с 16 баллами.

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