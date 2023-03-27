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Сегодня, 16:41

Йошко Гвардиол: «Лейпциг» не заинтересован в моей продаже»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол высказался о своем будущем.

«Мое будущее? «Лейпциг» не заинтересован в моей продаже этим летом, нет смысла говорить о чем-то еще», — цитирует Гвардиола net.hr.

Ранее сообщалось, что за 21-летнего хорвата летом готовы побороться «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 миллионов евро. В текущем сезоне в его активе 3 гола в 32 матчах за клуб во всех турнирах.

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ФК Лейпциг
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