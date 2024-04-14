Премьера «Игры престолов», звездный «Анжи». Каким был мир, когда «Бавария» в последний раз не стала чемпионом

«Байер» прервал уникальную серию!

В Германии наконец-то сменился чемпион: после многолетней гегемонии «Баварии» (серия длилась с сезона-2012/13!) на трон забрался «Байер». Команда Хаби Алонсо разгромила «Вердер» и досрочно получила долгожданную салатницу.

До этого момента последней, кому удавалось не пустить мюнхенцев на первую строчку, была «Боруссия». В сезоне-2011/12 Дортмунд защитил чемпионский титул. Но через год «Бавария» вернулась править — и не отдавала золото 11 лет. Уникальная серия — и целая эпоха, за которую мир изменился до неузнаваемости. Каким он был тогда?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат Германии в том самом сезоне завершился 5 мая 2012 года. Президентом Российской Федерации до 7 мая был Дмитрий Медведев, в январе он награждал в Кремле победителей первых зимних юношеских Олимпийских игр. 16-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева приехала на церемонию с золотой медалью.

Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Тогда в России уже не переводили часы на летнее время весной, а на зимнее — осенью. Остановились на летнем. Рассветало поздно, астрономическое время не совпадало с реальным на два часа. Многие боролись со сном до марта 2014 года, когда было принято решение перейти на время зимнее.

Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Мало кто помнит, что в начале XXI века во многих развитых странах мира началась борьба с лампами накаливания. В России с начала 2011 года были запрещены к продаже и производству лампы мощностью более 100 вт. Но перейти на энергосберегающие люминесцентные в полном объеме не удалось. Во-первых, для многих они оказались не по карману, во-вторых, большинство промышленных и других — в том числе спортивных объектов — по старинке использовали обычные. В конечном счете запрет на «лампочки Ильича» был отменен. Их используют до сих пор.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состоялся премьерный показ первого сезона «Игры престолов». За восемь сезонов в эфир вышло 73 серии. Актеры сериала стали суперзвездами. В четвертом сезоне снялся российский актер Юрий Колокольников, сыгравший роль Стира — предводителя теннов. В образе героев «Игры престолов» с удовольствием фотографировались известные спортсмены.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 2011 году разработанная Google операционная система Android стала самой популярной в мире среди владельцев новых смартфонов. В России ситуация та же: телефоны и планшеты на базе операционной системы опережали по продажам айфоны и айпады. Споры о том, что лучше, не стихают до сих пор, но, по статистике, в 2011 году официально было продано более полтора миллиарда гаджетов на базе Android. Топ-спортсмены получали огромные гонорары за их рекламу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 2011 году в Москве появился первый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. МФЦ и сайт «Госуслуги» должны были разгрузить многочисленные очереди за справками и прочими документами. Первое время услуги были немногочисленными. В основном в центры и на сайт обращались за тем, чтобы заказать себе заграничный паспорт, проверить и оплатить штрафы от ГИБДД, узнать пенсионные накопления. Со временем услуги МФЦ стали касаться всех сфер жизни (даже паспорт болельщика оформляют там), но главное — сократили время, которое тратили граждане на бюрократические проволочки.

Фото Александр Федоров, Федор Успенский, «СЭ»

Сервис «одного окна» в МФЦ стал доступен со временем во многих городах России. Пригодился он и в Новой Москве — на территории, которая была присоединена к столице в ходе самого масштабного проекта расширения города за всю его историю. Летом 2012 года граница Москвы увеличилась примерно в два с половиной раза. Таким образом, даже знаменитая тренировочная база ЦСКА в Ватутинках, куда регулярно ездили корреспонденты «Спорт-Экспресса», оказалась в пределах столицы.

Фото Соцсети

В апреле 2012 года, за год до начала чемпионской серии «Баварии», Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за миллиард долларов приобрел Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Новым визуальным стандартом становятся квадратные фото. А количество подписчиков приравнивается к главным показателям популярности мировых звезд. Например, на пике карьеры у Хабиба Нурмагомедова их было около 35 миллионов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На протяжении двух лет, когда «Бавария» пыталась вернуть себе титул лучшей команды Германии, о золотых медалях в России мечтали болельщики «Анжи». Для достижения цели в Махачкалу слетелись мировые звезды.

Фото Getty Images

Однако люксовый проект с участием Самюэля Это'О, Роберто Карлоса, Лассаны Диарра, Виллиана и Гуса Хиддинка быстро потух. «Анжи» так и не стал чемпионом, а «Бавария» в 2013 году начала свою легендарную победную серию, которая завершилась в 29-м туре сезона-2023/24.