Больше не «Неверкузен». «Байер» Хаби Алонсо круче лучших образцов «Баварии»

В Германии наконец-то новый чемпион.

22 года боли

Правивший железной рукой одиннадцать лет мюнхенский гегемон наконец-то сброшен с трона. Свершилось то, о чем в Германии все это время мечтали почти все, за исключением поклонников «Баварии». А новый кайзер — больше не «Неверкузен». Леверкузен жил со своей болью 22 года — с того самого момента, когда за 11 дней великолепная команда с Баллаком и Бербатовым проиграла финалы Лиги чемпионов и Кубка Германии, да еще и подарила чемпионский титул Дортмунду, уступив в двух заключительных турах. Сейчас же «Байер» покончил со всеми формальностями в 29-й игровой день. Как говорится — без вариантов.

И самое последнее, о чем нужно говорить, поздравляя «аспириновых» с историческим успехом, — это о «Баварии». Точнее, лучше сказать об этом сразу, чтобы закрыть тему раз и навсегда. То, что мюнхенцы не те, — это их персональные проблемы. Да и в прошлом сезоне после безумного (или бездумного) увольнения Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля немецкий гегемон тоже был не тот.

Только прописавшаяся в Мюнхене «Серебряная салатница» там и осталась, хотя титул лежал буквально под ногами дортмундской «Боруссии». Оставалось только наклониться и забрать, но «шмели» в заключительных турах устроили ритуальное самоубийство. Да, играть им пришлось без травмированного и мыслями уже находившегося в Мадриде Беллингема, но, если ты претендуешь на что-то серьезное, потеря даже столь важного игрока не может быть оправданием.

Впрочем, что-то подобное несколько лет назад уже было. Тогда Дортмунд лишился Марко Ройса, а вместе с ним и казавшегося колоссальным отрыва. А до этого — чуть раньше с точки зрения турнирного пути — ломались многие выскочки. «Лейпциг», «Фрайбург», «Унион», тот же «Байер». Никто из них не мог выдержать на дистанции баварский темп. Или не был готов к титулу ментально, как прошлогодняя «Боруссия». И только Леверкузен смог показать: чтобы свергнуть баварского короля, недостаточно стать ему ровней. Нужно быть лучше и сильнее. Настолько, чтобы войти в историю, переписав всю книгу рекордов бундеслиги. А может, и всех лиг «большой пятерки». Нынешние 43 матча без поражений с начала сезона — повторение рекорда «Ювентуса».

Хаби Алонсо. Фото Reuters

Быстро, просто и ясно

Многие ведь смирились с тем, что быть лучше «Баварии» нереально. В Мюнхене самые большие деньги и самые крутые трансферы. Там могут менять Левандовски на Кейна и выбирать лучших тренеров, а также забирать у конкурентов самых ярких звезд. И тут в Леверкузен приехал Хаби Алонсо. Человек, который изменил все. Причем практически сразу, когда по ходу прошлого сезона ему пришлось принимать кризисную команду, для которой попадание в Лигу Европы с шестого места стало настоящим чудом.

Вспоминая тот период, спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказывал, что его с первого дня поразило умение Алонсо быстро, просто и ясно доносить свои идеи до футболистов. Правда, сам испанец, для которого «Байер» — первый опыт работы с клубом топ-лиги, говорит, что все было не так просто, как кажется.

«Поначалу результаты были не лучшими, но у меня было ощущение, что большая часть коллектива была настроена что-то изменить. Особенно в оборонительной части. В тот момент у нас было много проблем, мы были не очень сильны, и мы уделяли этому больше внимания, а не нашему стилю контроля и владения мячом. Мы начали с азов, а затем стали конкурентоспособными. Нам пришлось поработать над всеми психологическими аспектами, поскольку команда переживала не лучшие времена. Вот почему мои первые месяцы были в большей степени связаны с умственной работой. Я хотел, чтобы игроки снова почувствовали позитивный настрой», — рассказывал Алонсо о секретах преображения команды в интервью The Guardian.

В итоге к финишу прошлого сезона в руках тренера была совсем другая команда. И Алонсо четко знал, что и как сделать, чтобы она стала лучше. А летняя работа «Байера» на трансферном рынке — пулеметная очередь, когда все пули легли в десятку. Джака, Гримальдо, Хофманн и Бонифас, от которого после переезда из Норвегии мгновенного прорыва никто не ждал, вошли в команду словно влитые. Нигериец с запасом компенсировал отсутствие долго лечившегося Шика, а сам угодил в лазарет, когда чех его покинул и принялся штамповать голы, словно и не было многомесячной паузы. Это и есть та система, про которую тренер «Байера» говорит: «У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть».

Джереми Фримпонг и Хаби Алонсо. Фото Reuters

Продолжение следует

У Алонсо, как оказалось, есть уникальное умение выводить футболистов на новый уровень. Но он все равно скромничал, когда рассказывал знаменитому аргентинцу Хорхе Вальдано про феноменальную игру Алекса Гримальдо: «Я знал его и много анализировал, но он превзошел все ожидания. Его мастерство, то, как он понимает игру, как он влияет на ход игры и как он здесь освоился, — все это произвело на меня впечатление. Как тренер вы можете многому научить, но только до определенной степени».

С последней фразой спорить глупо. Но и приуменьшать роль тренера неразумно. Про того же Гримальдо времен «Бенфики» мы знали, что это качественный игрок с классной левой ногой и умением исполнять стандарты. Только то, что показывает воспитанник «Барселоны» в бундеслиге, — настоящий космос. 9 голов и 12 передач — это точно фланговый защитник?! Его ассистентские показатели — выше, чем у главной звезды чемпионского состава Вирца, которого сейчас уговаривают задержаться в Леверкузене еще на один сезон, где будет Лига чемпионов. И, возможно, приводят пример сложной адаптации в АПЛ другого леверкузенского таланта — Хаверца.

Хотя что Гримальдо — другой латераль Фримпонг с учетом всех турниров забивает 12 (!) мячей, что больше, чем суммарно за два предыдущих сезона. А крепкий, но совсем не звездный хавбек Андрих превращается в игрока сборной Германии. С Алонсо росли все без исключения, а команда набралась какой-то несокрушимой уверенности в своих силах. Той, что проявлялась и при унижении «Баварии» в Леверкузене (3:0), и в матчах, которые вытягивались на зубах с победными голами после 90-й минуты.

Говорите, баварский лев лишь прилег отдохнуть, а «Байер» так и останется калифом на час, как «Лестер» в АПЛ или «Лилль» во Франции? Возможно, так и случится, но за нынешнюю сказку с сезоном без единого на данный момент поражения — спасибо. Это было круто. А так как Алонсо, за которым уже выстроилась очередь топ-клубов, остается, мы вправе ждать продолжения. Он же сказал, что его миссия еще не закончена. Немного пива — и пора переключаться на Лигу Европы и Кубок Германии. Один титул почувствовавший аппетит «Байер» точно не удовлетворит. Это просто не в характере его тренера.