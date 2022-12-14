Блинд может покинуть «Аякс» в зимнее трансферное окно

Защитник сборной Нидерландов и «Аякса» Дэйли Блинд может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, клуб удовлетворил просьбу 32-летнего игрока об уходе до истечения его контракта. Защитника связывают с переходом в «Антверпен», но ожидается, что у Блинда будет больше предложений.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Аякс» 19 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Он выступает в составе нидерландского клуба с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2023 года.