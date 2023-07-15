Ван дер Сар перевезен в Нидерланды, его состояние стабильное

Жена бывшего гендиректора «Аякса» Эдвина ван дер Сара Аннемари сообщила о состоянии своего мужа.

«Эдвин был перевезен из Хорватии и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Нидерландах. Его состояние остается прежним: стабильное, в безопасном для жизни состоянии. Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где он будет проходить дальнейшее обследование, и семья искренне надеется, что после этого он сможет сосредоточиться на своем выздоровлении», — приводит слова жены ван дер Сара официальный сайт «Аякса».

7 июля 52-летний голландец был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, находясь в Хорватии. В мае 2023 года специалист покинул пост генерального директора «Аякса».