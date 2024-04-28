Голевая компенсация за нулевое дерби. «Спартак» выиграл, «Локо» на этот раз не отыграл «минус два»

Красно-белые победили команду Галактионова и обошли железнодорожников в таблице.

После невразумительного дерби с ЦСКА Слишкович радикально перекроил состав «Спартака»: переход на четыре защитника и шесть замен в стартовом составе. Изменение схемы можно считать вынужденным: красно-белые не сумели в кабинетах отбить дисквалифицированного Дуарте, а Джикия играть не готов. И тут неожиданность — пару Чернову в центре обороны составил Маслов, который больше года не выходил в старте в матчах РПЛ. Соболев на лавке, Рябчук на фланге защиты, Умяров и Литвинов в опорной зоне — такой состав сложно было прогнозировать. Но нельзя забывать о насыщенном графике «Спартака» — ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» в Кубке. Все это через два дня на третий, так что ротация вполне естественна.

Главная потеря у «Локомотива» — это перебравший карточек капитан Баринов. Его в центре заменил Митай. Зато вернулся в состав Морозов, дисквалификацию отбывший. Это все рабочие моменты, никаких революций от Галактионова. В том числе и по части использования профильного центрфорварда. Об этом много говорят, но тренер «Локо» снова начал без нападающего.

Роман Зобнин и Тео Бонгонда. Фото ФК «Спартак»

Матч ЦСКА и «Спартака» в четверг настолько впечатлил, что даже на третий день продолжаешь сравнивать весь футбол с той «феерией». И тут, понятно, любое сравнение не в пользу нулевого дерби. Тогда первого удара по воротам нам пришлось ждать аж 80 минут, а здесь это случилось уже на пятой — Зобнин подключился и напряг Лантратова. В целом футбол был не самым выдающимся с точки зрения качества, но скучно не было. «Локо» был более инициативен и должен был открывать счет. Глушенков разогнал атаку, и сместившийся в центр Пиняев не попал в угол.

Концовка тайма осталась за «Спартаком». Сначала Угальде и Лантратов создал красивейший момент: костариканец здорово пробил с носка с линии штрафной, вратарь в эффектном броске вытащил мяч из-под перекладины. И после этого углового «Спартак» заработал пенальти: после удара Зобнина мяч попал в отставленную руку Сильянова. Случайность, но при этом момент настолько очевидный, что Левников сразу указал на точку — без наушника и монитора. Редкость для современного футбола. Пенальтистом у «Спартака» оказался Бонгонда, и реализовал он свою попытку уверенно.

Красно-белые при Слишковиче пропускают действительно мало, но «Локо» — самая волевая команда, для которой 0:1 и даже 0:2 — вообще не проблема. Второй тайм должен был показать, как будут сочетаться два этих факта.

Галактионов в перерыве сделал то же самое, что и в Нижнем, где «Локо» в середине недели сделал 3:2 из 0:2, — выпустил центрфорварда Сулейманова. И он забил сразу же. Скидку на своего нападающего на пустые ворота сделал Сильянов, отмазавшись тем самым за пенальти. «Спартак», кстати, впервые пропустил после углового в этом чемпионате.

Насколько легко «Спартак» упустил преимущество, настолько же — снова вышел вперед. Гол получился из ничего — из тягучей позиционной атаки, которых десятки за матч и которые обычно ни к чему не приводят. Но тут Литвинов выполнил идеальную подачу, и набежавший Медина забил головой. Через 10 минут пришел третий гол «Спартака». Красно-белые поймали соперника на контратаке, Бонгонда вывел Хлусевича один на один, и тот переиграл Лантратова.

«Минус два» — «Локо» оказался в своей стихии. Галактионов продолжил вводить в игру нападающих. Сулейманов забил через шесть минут, Сарвели потребовалось семь — ему удался сложный удар от газона после очередного пожара в штрафной «Спартака». На концовку в игру был брошен даже Дзюба, которого мы уже привыкли видеть на скамейке запасных. И который всегда много забивал бывшей команде, в том числе и лишил красно-белых победы в первом круге. Но не в этот раз — хозяева сдержали волевой «Локо» и забрали три очка.

Пожалуй, в этой игре мы увидели наименее прагматичный матч «Спартака» за недолгий период при Слишковиче. Как и неделю назад в Ростове, команда много забила, и среди авторов голов оказались те, от кого при Абаскале уже не ждали никакой пользы. Хлусевич отличался по большим праздникам, Бонгонда ярко начал и быстро растворился, Медину критиковали едва ли не жестче всех. Делать выводы рано, да и слишком сумбурным получился этот матч с «Локо», но тенденция намечается — «Спартак» потихоньку оживает. И что еще важно, красно-белые обходят железнодорожников в таблице и поднимаются на четвертую строчку. До «Динамо» теперь два очка; у «Спартака» хорошие шансы побороться за бронзу.

«Локо» остается парадоксальной командой: невразумительные первые таймы и практически гарантированно яркие вторые. Команда Галактионова забила уже 30 мячей после перерывов! Простой вопрос — а что мешает так играть в первом?