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Италия

12 апреля 2016, 15:19

Симоне Сегедони: "Ювентус" не в состоянии выкупить Берарди"

Владислав ТОПОЛЕВ
Корреспондент
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Агент нападающего "Сассуоло" Доменико Берарди Симоне Сегедони опроверг информацию о возможном переходе 21-летнего итальянца в "Ювентус". Ранее представитель игрока сообщал, что форвард готов к продолжению карьеры в составе туринцев.

- "Ювентус" не в состоянии выкупить Берарди, - приводит Football Italia слова Сегедони. - Он является игроком "Сассуоло", и его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. "Старая синьора" интересовалась форвардом, но на данный момент у них нет никаких возможностей.

ФК Сассуоло
ФК Ювентус
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