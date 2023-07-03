«Аль-Наср» Роналду готов побороться с «Манчестер Юнайтед» за голкипера «Интера» Онану

«Аль-Наср» включился в гонку за вратарем «Интера» Андре Онаной, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Онану является «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках голкипера в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

3 июля «Аль-Наср» объявил о переходе полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. С января этого года за саудовский клуб выступает Криштиану Роналду.