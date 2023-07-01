«Аль-Наср» заплатит «Интеру» 18 миллионов евро за Брозовича

Стали известны детали перехода полузащитника «Интера» Марсело Брозовича в «Аль-Наср».

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии заплатит за 30-летнего хорвата 18 миллионов евро. В данный момент юристы обеих команд проверяют все документы, необходимые для завершения сделки.

Футболист подпишет контракт с «Аль-Насром» до конца июня 2026 года.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.