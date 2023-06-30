Первый тренер Миранчука: «Хотел бы увидеть Алексея в «Барселоне»

Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя. По поводу топовых команд я сказать не могу. Можно перейти в «Интер» и сидеть протирать штаны. «Торино» и подобные клубы, они как раз подходят Алексею. Конечно, я хотел бы увидеть в «Барселоне», потому что это была его мечта, когда он переезжал в «Аталанту». Изначально у него мечта была играть в Испании. Судьба его занесла в Италию. Но я думаю, итальянский чемпионат не намного слабее, а может даже сильнее. Но Алексей уж там привык. Насколько я слышал, он не желал уезжать из Италии. Пожелаем ему хорошего сезона, побольше голов и ярких моментов», — сказал Воронков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.