Экс-игрок «Ювентуса» о снятии 15 очков: «Позорно присуждать такое наказание»

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Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал санкции, которые были наложены на туринский клуб.
«То, что они сделали с «Ювентусом», позорно еще и потому, что я хотел бы посмотреть, какие козыри у них на руках, чтобы присуждать такое наказание. Другие команды тоже получают прирост капитала, это скандально и как минимум уместно расследовать. Справедливость сделает свое дело. Я знаю семью Аньелли, очень серьезную и уважительную, которая достигла важных целей благодаря упорному труду», — приводит слова Таккинарди журналист Альфредо Педулла.
20 января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования