Экс-игрок «Ювентуса» о снятии 15 очков: «Позорно присуждать такое наказание»

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал санкции, которые были наложены на туринский клуб.

«То, что они сделали с «Ювентусом», позорно еще и потому, что я хотел бы посмотреть, какие козыри у них на руках, чтобы присуждать такое наказание. Другие команды тоже получают прирост капитала, это скандально и как минимум уместно расследовать. Справедливость сделает свое дело. Я знаю семью Аньелли, очень серьезную и уважительную, которая достигла важных целей благодаря упорному труду», — приводит слова Таккинарди журналист Альфредо Педулла.

20 января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 очков.