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Италия

8 октября, 23:07

Арбитр Сакки дисквалифицирован на один матч за то, что не поприветствовал помощницу-женщину перед игрой «Лечче» — «Сассуоло»

Алина Савинова
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Арбитр Хуан Лука Сакки получил дисквалификацию на один матч серии А из-за инцидента перед матчем 8-го тура «Лечче» — «Сассуоло» (1:1).

Перед выходом на поле арбитр не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте, которая протянула ему руку для приветствия.

«Предположения о сексизме исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест. Даже удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», — заявили в Итальянской ассоциации арбитров.

После восьми туров «Лечче» с 12 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» занимает 12-ю позицию, имея в активе 10 очков.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2023/10/08-114575844/l_aia_ferma_l_arbitro_sacchi_per_un_turno_dopo_il_mancato_saluto_alla_sua_assistente_di_matteo
Футбол
ФК Лечче
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