8 октября, 23:07
Арбитр Хуан Лука Сакки получил дисквалификацию на один матч серии А из-за инцидента перед матчем 8-го тура «Лечче» — «Сассуоло» (1:1).
Перед выходом на поле арбитр не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте, которая протянула ему руку для приветствия.
«Предположения о сексизме исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест. Даже удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», — заявили в Итальянской ассоциации арбитров.
После восьми туров «Лечче» с 12 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» занимает 12-ю позицию, имея в активе 10 очков.