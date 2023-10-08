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Италия

8 октября, 23:44

«Наполи» уступил «Фиорентине» в домашнем матче

Алина Савинова
Хвича Кварацхелия и Микаэль Кайоде.
Фото Reuters
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«Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» в матче 8-го тура серии А — 1:3.

Победу гостям принесли голы Йосипа Брекало (7-я минута), Джакомо Бонавентуры (63-я минута) и Николаса Гонсалеса (90+3-я минута). У неаполитанцев отличился Виктор Осимхен, который реализовал пенальти на 45+5-й минуте встречи.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе «Наполи» на эту игру и провел все 90 минут на поле.

«Фиорентина» после этой встречи поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (17 очков). «Наполи» опустился на 5-ю строчку (14 очков).

Италия. Серия А. 8-й тур
08 окт, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:3
Фиорентина

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
Серия А
4
0
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