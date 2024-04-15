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Сегодня, 19:45

«Аталанта» — «Верона»: смотреть трансляцию матча серии А

«Аталанта» и «Верона» проведут матч 15 апреля в чемпионате Италии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Аталанты&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Аталанта» и «Верона» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Аталанта» — «Верона» пройдет на канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 21.40 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

В предыдущем туре Серии А «Аталанта» на выезде проиграла «Кальяри» (1:2), а «Верона» дома уступила «Дженоа» (1:2).

«Аталанта» занимает 6-е место в Серии А с 50 очками в активе, «Верона» с 27 баллами на счету располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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