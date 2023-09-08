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Сегодня, 20:49

Барелла поблагодарил Манчини за работу в сборной Италии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла рассказал, как узнал об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды. Специалист покинул свой пост в начале августа 2023 года.

«Мы ничего не знали. Я всегда думаю прежде всего об игре, о футболке сборной. Манчини верил в меня, когда я еще играл в «Кальяри». И я по-прежнему могу лишь поблагодарить его за все, и, конечно же, за невероятный чемпионат Европы», — цитирует Бареллу ITASportPress.

Завтра, 9 августа, Италия сыграет с командой Северной Македонии в матча отбора на чемпионат Европы. Начало встречи — в 21:45 мск.

Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
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