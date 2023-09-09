Алексис Санчес пропустил матч сборной Чили из-за подозрения на анемию

Форвард «Интера» Алексис Санчес пропустит ближайшие матчи сборной Чили из-за подозрения на анемию.

«Мы оцениваем его состояние. Он прошел обследование, и мы хотим с осторожностью относиться к его физическому состоянию», — приводит слова главного тренера Эдуардо Бериццо Sky Sport Italia.

Сообщается, что анализы 34-летнего чилийца показали количество эритроцитов ниже нормы.

Санчес вернулся в «Интер» спустя год. Форвард выступал за «нерадзурри» с 2019 по 2022 год. Он провел за клуб 109 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.