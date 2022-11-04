«Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в подписании Вильфрида Заа

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может покинуть команду.

Как сообщает Standard Sport, «Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в подписании 29-летнего игрока, который еще не подписал новое соглашение с английским клубом.

Действующий контракт ивуарийского футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2023 года, и в январе он сможет заключить предварительное соглашение с любым другим клубом.

В сезоне-2022/23 Заа забил 5 голов и сделал одну результативную передачу в 11 матчах АПЛ в составе команды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 33 миллиона евро.