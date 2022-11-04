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Италия

Сегодня, 20:57

«Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в подписании Вильфрида Заа

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может покинуть команду.

Как сообщает Standard Sport, «Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в подписании 29-летнего игрока, который еще не подписал новое соглашение с английским клубом.

Действующий контракт ивуарийского футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2023 года, и в январе он сможет заключить предварительное соглашение с любым другим клубом.

В сезоне-2022/23 Заа забил 5 голов и сделал одну результативную передачу в 11 матчах АПЛ в составе команды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 33 миллиона евро.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/barcelona-transfer-news-zaha-juventus-crystal-palace-b1037550.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667555392
Вильфрид Заа
ФК Барселона
ФК Кристал Пэлас
ФК Ювентус
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