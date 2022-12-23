Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:23

Беннасер просит у «Милана» зарплату в размере 4 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Милан» провел переговоры с агентом полузащитника Исмаэля Беннасера о продлении контракта.

По данным Calciomercato, алжирский футболист требует от «россонери» зарплату в размере 4-4,5 миллионов евро в год. Интерес к звезде «Милана» проявляют команды АПЛ, поэтому на клуб оказывается давление, чтобы удовлетворить его требования.

Действующий контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за «Милан» с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Марочко: Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление
Бастрыкин взял под контроль дело о смертельном ДТП в Санкт-Петербурге
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кало Муани летом мог стать игроком «Милана»