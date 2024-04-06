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Италия

Сегодня, 23:10

Болельщики «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе»

Алина Савинова
Баннер фанатов «Лацио» в поддержку пострадавшим в теракте в «Крокусе».
Фото Global Look Press
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Болельщики «Лацио» во время матча 31-го тура серии А с «Ромой» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Фанаты бело-голубых растянули на трибуне баннер со словами «В память о жертвах теракта в Москве».

«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби (1:0) и с 55 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Орлы с 46 баллами идут на 7-й позиции.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

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