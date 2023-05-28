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Италия

Сегодня, 18:02

Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Болонья» — «Наполи».
Фото Global Look Press
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«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Дублем за неаполитанцев отличился Виктор Осимхена. Нигериец забил по голу в каждом из таймов. За хозяев голы на свой счет записали Льюис Фергюсон и Лоренцо Де Сильвестри.

«Наполи» с 87 очками возглавляет таблицу серии А. Команда Лучано Спаллетти ранее гарантировала себе чемпионский титул. «Болонья» с 51 баллом идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:2
Наполи

В другом матче 37-го тура «Монца» на своем поле проиграла «Лечче» — 0:1. Хозяева могли выйти вперед на 84-й минуте, но Гюткьер не реализовал пенальти. Перед этим «Монца» осталась в меньшинстве после удаления Донати.

На 90+11-й минуте «Лечче» принес победу гол Лоренцо Коломбо, реализовавшего одиннадцатиметровый.

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
0:1
Лечче

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Болонья
ФК Лечче
ФК Монца
ФК Наполи
0
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