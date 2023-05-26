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Италия

Сегодня, 08:55

Серия А, 37-й тур: «Фиорентина» сыграет с «Ромой», «Ювентус» — «Милан»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Пауло Дибала.
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press
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Матчи 37-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» на своем поле примет «Милан» и другие встречи.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции игр серии А.

Италия. Серия А. 37-й тур
26 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Сассуоло
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Удинезе
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Торино
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Аталанта
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 13:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Эмполи
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Наполи
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
Лечче
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Кремонезе
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

Чемпионат Италии: новости и статьи, статистика и турнирная таблица, фото и обзоры матчей.

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«Ювентус» и «Милан» проведут ключевой матч в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов. Команду Массимилиано Аллегри устроит только победа, и букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что она ее добьется. На успех хозяев можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (26%), триумф «Милана» — за 3.05 (32%). Но при выборе учитывайте, что в из восьми последних очных матчей красно-черные проиграли туринцам всего один.

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Футбол
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
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