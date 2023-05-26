Серия А, 37-й тур: «Фиорентина» сыграет с «Ромой», «Ювентус» — «Милан»

Матчи 37-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» на своем поле примет «Милан» и другие встречи.

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«Ювентус» и «Милан» проведут ключевой матч в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов. Команду Массимилиано Аллегри устроит только победа, и букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что она ее добьется. На успех хозяев можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (26%), триумф «Милана» — за 3.05 (32%). Но при выборе учитывайте, что в из восьми последних очных матчей красно-черные проиграли туринцам всего один.