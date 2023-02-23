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Италия

Сегодня, 06:56

Бывший форвард «Милана» Жереми Менез признался, что доволен карьерой

Виктория Кравченко
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Бывший форвард «Милана» Жереми Менез рассказал, что думает о своей карьере. На данный момент футболист играет в серии В за «Реджину».

«Я горжусь собой. Конечно, можно было сделать больше, добиться большего, но, наверное, я сам не хотел все время быт на топ-уровне и во всем себе отказывать», — цитирует слова Менеза Corriere dello Sport.

Ранее нападающий также играл за «Рому», «ПСЖ», «Монако» и другие клубы. Также вызывался в сборную Франции. За «Реджину» он провел 18 матчей, забив 3 гола.

ФК Милан
ФК Реджина
Менез Жереми
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