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Италия

Сегодня, 20:51

Бывший футболист «Милана» Зеедорф оценил будущее Ибрагимовича на новой должности

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф прокомментировал назначение Златана Ибрагимовича на должность операционного партнера и старшего советника владельца клуба Джерри Кардинале.

«Златан умен, он старается найти свое новое место. Вы спрашиваете, если он убедителен в моих глазах, но я не могу ответить — пусть лучше руководство «Милана» ответит. Я желаю ему всего самого наилучшего в новой роли», — цитирует Зеедорфа pianetamilan.it.

После 15 туров серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Златан Ибрагимович
Кларенс Зеедорф
ФК Милан
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