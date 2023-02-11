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Экс-игрок «Интера» Кузманович: «Очень нравится Москва! Потрясающий город»

Кузманович поделился впечатлениями от посещения Москвы
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Интера» Здравко Кузманович в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от посещения Москвы. Футболист принимает участие в Кубке Легенд.

— Как вам организация турнира Кубка Легенд?

— Здесь играют большие футболисты. Легенды! Турнир очень хороший. Нам нравится в Москве, мы рады находиться здесь и играть на турнире. Я счастлив увидеть таких игроков как Камбьяссо, Абидаль, Жирков, Погребняка, с которым мы вместе играли. Это хороший турнир. Мы счастливы здесь.

— Какие впечатления у вас от России? Вы здесь впервые?

— Я здесь второй раз. Мне очень нравится Москва. Потрясающий город. Здесь мои друзья, с которыми мы вместе играли.

Здравко Кузманович
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