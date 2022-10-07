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Италия

Сегодня, 16:30

Серия А: «Милан» — «Ювентус», «Кремонезе» — «Наполи» и другие матчи 9-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters
9-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ювентус
Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Сампдория
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 13:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Эмполи
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
Специя
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Верона
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Аталанта
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 19:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Наполи
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Лечче
Италия. Серия А. 9-й тур
10 окт, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Лацио

серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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