Новости
Матчи
Меню
Меню
Все виды спорта
Турниры
Футбол
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Чемпионат мира-2022
Лига наций
ЮФЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат мира
МЧМ 2022
Евротур
Бокс и ММА
Бокс
ММА
Ушатайка
Теннис
АТР
WTA
Большой шлем
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Формула-1
Личный зачет
Календарь
Команды
Пилоты
Авто
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Гран-при
Чемпионат Европы
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Лыжи
Чемпионат мира
Баскетбол
Единая лига ВТБ
НБА
Евролига
Волейбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гандбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
ЗОЖ
Lifestyle
Актуальные турниры
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ
ФНЛ
БЕТСИТИ Кубок России
Англия / Премьер-лига
Германия / Бундеслига
Испания / Лига 1
Италия / Серия А
Франция / Лига 1
Бразилия / Серия А
ММА / UFC
Фигурное катание / ЧМ-2021
Биатлон / Кубок мира
Лыжи / Кубок мира
Теги
Сборная России по футболу
Эксклюзив
Инсайды
Горячие темы
РПЛ: осень
Кубок России
ЛЧ: группы
КХЛ: регулярка
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Голышак вспоминает
День с Шевченко
Зимние виды спорта
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сани
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Летние виды спорта
Автоспорт
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Батут
Бейсбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля
Дзюдо
Дайвинг
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Мини-футбол
ММА (смешанные единоборства)
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный волейбол
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Другие
Допинг
Киберспорт
Общество
Олимпиада
Остальные
Паралимпийские игры
Универсиада
Шахматы
Женская лига
Хоккей
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фигурное катание
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гран-при
Олимпиада
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Чемпионат мира по футболу
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
Чемпионат Европы по футболу
Евро
Лига наций
Единоборства
ММА / UFC
Бокс
Россия
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок России
Суперкубок России
Первая лига (ФНЛ)
Вторая лига (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Англия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Турция
Франция
Суперкубок УЕФА
YouTubе канал «СЭ»
Все новости
Матч-центр
Прогнозы на спорт
Статьи
Газета
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Лента новостей
Читать все новости
Главная
Футбол
Италия
Сегодня, 16:30
Серия А: «Милан» — «Ювентус», «Кремонезе» — «Наполи» и другие матчи 9-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Подписаться
abushkin
@abushkin2
sports_backstage2
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters
9-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ювентус
Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Сампдория
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 13:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Эмполи
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
Специя
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Верона
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Аталанта
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 19:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Наполи
Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Лечче
Италия. Серия А. 9-й тур
10 окт, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Лацио
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер гимнасток получил за домогательства 109 лет тюрьмы
В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
66
Футбол
41
Месси объявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере
20
Теннис
51
Медведев обыграл Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Астане
19
Футбол
88
«Спартак» разгромит «Крылья», «Динамо» не выиграет у ЦСКА. Прогнозы на 12-й тур РПЛ
13
Хоккей
23
Капризов сделал гол для партнера, в НХЛ рвется еще один русский вратарь
11
Футбол
25
ЭСК поддержала все решения Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»
24 часа
3 дня
Неделя
Лахтер: «Человек из Неаполя предупредил: «Этим футболистом не надо заниматься»