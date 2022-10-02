Черышев объяснил свой переход в «Венецию»: «Их предложение было самым убедительным»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, почему выбрал переход в итальянский клуб в летнее трансферное окно.

— Почему вы уехали из Испании и выбрали «Венецию» в качестве своего следующего клуба?

— Этот период трансферного рынка был очень подвижным. Мне приходило множество предложений. Но среди всех клубов «Венеция» была самой убедительной в этом плане. При переходе я также разговаривал Иваном Яворчичем (главный тренер «Венеции» — примечание «СЭ») и с Александром Мента (главный скаут клуба — примечание «СЭ»). Мне сразу понравился рисунок игры, который мне показали в «Венеции». Их предложение было самым убедительным. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь клубу и играть настолько хорошо, насколько это возможно.

31-летний россиянин перешел в «Венецию» на правах свободного агента в конце августа 2022 года. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

В субботу, 1 сентября Черышев сделал дубль в матче 7-го тура серии B против «Кальяри» (4:1). Эти голы стали для него первыми в составе «Венеции».