Черышев вернется в состав «Венеции» после Нового года

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев, который получил мышечную травму в игре с «Палермо», пропустит сегодняшний поединок против «Тернаны».

Помимо этого, российский игрок «Венеции» рискует не сыграть и в оставшихся четырех матчах в 2022 году, последний из которых состоится 26 декабря.

Полноценное возвращение в строй Черышева ожидается к 14 января. В этот день «Венеция» сыграет в гостях против «Дженоа» в первом посленовогоднем туре серии В.

На счету 31-летнего россиянина 10 матчей за «Венецию», в которых он забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.