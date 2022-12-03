Бывший тренер «Спартака» получил вторую желтую карточку в трех матчах

Паоло Ваноли продолжает эмоционально вести себя в роли главного тренера «Венеции».

В конце первого тайма матча 15-го тура серии B против Тернаны он получил желтую карточку. Это уже второе предупреждение Ваноли всего лишь в тех трех матчах, что он возглавляет Венецию.

После первого тайма «Венеция» ведет со счетом 2:1. Российский нападающий команды Денис Черышев пропускает матч из-за травмы.