Буффон: «Наследие Берлускони в футболе всегда будет неоценимым»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон оценил вклад бывшего премьер-министра Италии и экс-президента «Милана» Сильвио Берлускони в развитие мирового футбола.

«Берлускони превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников. Его наследие в футболе всегда будет неоценимым», — приводит слова Буффона ITASportPress.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».