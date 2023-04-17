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Италия

Сегодня, 19:39

Джовинко: «Все игроки «Ювентуса» улыбались после ухода Конте»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ювентуса» Себастьян Джовинко рассказал, как игроки команды чувствовали себя, когда ее покидал экс-тренер клуба Антонио Конте.

«После ухода Конте из «Ювентуса» все игроки улыбались. Мы чувствовали себя заново рожденными, потому что нас истощали годами», — цитирует Джовинко Tuttosport.

Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 годы. Под его руководством команда стала трехкратным чемпионом Италии. Последним местом работым 53-летнего итальянца был «Тоттенхэм», который он покинул в марте этого года.

Антонио Конте
Себастьян Джовинко
Футбол
ФК Ювентус
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