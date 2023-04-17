Слуцкий: «Я не удивлен успехом Кварацхелии — «Наполи» выиграл лотерею»

Экс главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию Sky Sports поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я не удивлен тем, что он сейчас показывает. Его никто не знал перед тем, как он переехал в Италию и это понятно — РПЛ не очень популярна в Европе. Но в России [Кварацхелию] все знали. Его качество, его уровень в мировом футболе — я не удивлен этим.

Я поздравляю «Наполи», потому что они выиграли в лотерею. Они приобрели задаром игрока стоимостью 100 миллионов фунтов», — сказал Слуцкий.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 передач в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах.