Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:43

Слуцкий: «Я не удивлен успехом Кварацхелии — «Наполи» выиграл лотерею»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Экс главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию Sky Sports поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я не удивлен тем, что он сейчас показывает. Его никто не знал перед тем, как он переехал в Италию и это понятно — РПЛ не очень популярна в Европе. Но в России [Кварацхелию] все знали. Его качество, его уровень в мировом футболе — я не удивлен этим.

Я поздравляю «Наполи», потому что они выиграли в лотерею. Они приобрели задаром игрока стоимостью 100 миллионов фунтов», — сказал Слуцкий.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 передач в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Наполи
Леонид Слуцкий
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
12 боевиков ВСУ сдались в плен четырем сотрудникам ЧВК «Вагнер»
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Умер актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
В Польше возмутились пролетающими над страной самолетами с россиянами
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиру может пропустить ответный матч 1/4 финала ЛЧ против «Наполи»