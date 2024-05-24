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Сегодня, 00:10

Этот сезон — уже один из лучших в истории РПЛ. Как же не хочется, чтобы он завершался!

25 мая определится чемпион России сезона-2023/24
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты Сергей Волков и Муми Нгамале в матче «Краснодар» — «Динамо»
Сергей Волков и Муми Нгамале в матче «Краснодар» — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Леонид Волотко — о том, почему нашим чемпионатом нужно восхищаться, а не критиковать.

Три претендента на титул в последнем туре, почти золотой матч, две путевки в стыки и одна в первую лигу сразу на пять команд — такого финиша в РПЛ еще не случалось.

Последний раз чемпион определялся в 30-м туре восемь лет назад — и вы точно помните двойной сейв Игоря Акинфеева в Казани.

В 2014-м тоже было жарко: в заключительный игровой день титул мог достаться «Зениту», «Локомотиву» или ЦСКА. Но драмы не получилось — команда Леонида Слуцкого, от которой все зависело, забила железнодорожникам сразу после перерыва и вернулась на первое место в онлайн-таблице, а после финального свистка облила шампанским раздевалку «Арены Химки», уже ставшую родной.

За год до этого армейцы тоже отпраздновали в ней титул, а хедлайнером вечеринки стал Вернблум, который нарисовал на спине Слуцкого половой орган и вряд ли догадывался, что через 11 лет он начнет извиняться на родине за карьеру в Москве.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют победу над &laquo;Крыльями Советов&raquo;. Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

Этой весной ситуация гораздо напряженнее: и для Понтуса в Швеции, и, главное, для претендентов на золото в РПЛ. «Зениту» предстоит биться с «Ростовом» с оглядкой на суперматч в Краснодаре, где «Динамо» достаточно ничьей. Но мы-то знаем: именно при таком раскладе обычно начинается шоу.

Не очень представляю, что еще нужно для идеальной развязки. И не понимаю тех, кто даже в этой ситуации критикует нашу лигу. «Уровень снизился», «чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается», «ни один из претендентов не прошел ровно всю дистанцию», а «в финале Кубка вообще оказался клуб, одной ногой уже стоящий в первом дивизионе», — на протяжении всего сезона в адрес РПЛ звучал негатив, который весной только усилился.

Хотя к этому минимум предпосылок.

Футболисты «Динамо»
Футболисты «Динамо» сыграют в гостях против «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Для сравнения: год назад «Боруссия» не взяла титул, который в последнем туре еле подобрала «Бавария». Зато в этом сезоне дортмундцы вышли в финал Лиги чемпионов — где могли встретиться с мюнхенцами, едва не выбившими «Реал».

В решающем матче Кубка Германии «Байер» вообще зарубится с «Кайзерслаутерном» с 13-го места второй бундеслиги. Это тоже показатель слабости и кризиса немецких клубов?

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Никто не говорит, что уровень РПЛ растет. Замен Халку и Витселю, Алексу и Это`О, Малкому, Азмуну, Вагнеру, Думбья тоже не появилось (что логично), а отсутствие еврокубковой квоты сужает чисто спортивную мотивацию. По факту есть только первое место — и все остальные.

Но и в таких условиях мы получаем суперзрелищный сезон, где растворяется пятилетняя гегемония «Зенита», «Краснодар» оживает, когда в него никто не верит, «Динамо» в шаге от первого чемпионства за 48 лет. Арсен Захарян прямо по ходу чемпионата переезжает в ла лигу, а Матвей Сафонов договаривается с «ПСЖ». Расскажите про слабый уровень РПЛ спортдиру парижан Луишу Кампушу, который недавно прилетал в Москву, чтобы договориться о покупке вратаря за 20 миллионов евро.

Футболист «Краснодара» Матвей Сафонов
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Краснодаре», кстати, вряд ли довольны, что информация «утекла» прямо перед матчем года — можете представить, под каким давлением Матвей выйдет на игру? Бело-голубые с «быками» и так на нервах — впереди 90 минут очередного триллера. А тут лидера черно-зеленых нагружают дополнительным прессом — хорошо, что только ментальным.

Хотя встречи такого значения — это всегда не столько про футбол, сколько про психологию: нужен стальной характер, чтобы не «поплыть», если все пойдет не по плану, и максимально хладнокровно реагировать на изменения таблицы в онлайн-режиме.

В&nbsp;матче между &laquo;Краснодаром&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; может решиться судьба чемпионского титула РПЛ. Ажиотаж вокруг золотого матча «Краснодар» — «Динамо»: как добраться и купить билеты, где смотреть игру в Москве

И нас, зрителей, это тоже касается.

Уникальный сезон. Самый интригующий за 10 лет. Уверен, в Европе были бы счастливы такой развязке, но ни в одной из топ-5 лиг и близко нет схожей драматургии.

Давайте радоваться и наслаждаться финалом!

А покритиковать успеем — когда будет повод.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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