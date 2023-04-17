Слуцкий объяснил, почему в РПЛ Кварацхелии было тяжелее, чем в серии А

Экс главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию Sky Sports поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

По словам экс-наставника сборной России, в РПЛ 22-летнему грузину было тяжелее, чем в чемпионате Италии.

«РПЛ очень сложная лига, физически сложная — возможно самая сложна в мире. Здесь вы должны показывать не только качество, но и характер.

В серии А, если вы играете жестко против Квары, вы получите желтую карточку. В России, ситуация была кардинально иной. На Кваре могли сфолить 10-20 раз и судья не свистнул бы ни разу. Для него это было проблемой.

Он плакал после каждого фола. Если говорить о его слабостях, то Хвиче не хватало терпения. Он расстраивался после каждого фола — это послужило ему хорошим опытом», — цитирует Слуцкого Sky Sports.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 передач в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах.