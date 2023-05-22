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Сегодня, 23:41

«Ювентус» разгромно проиграл «Эмполи» в матче серии А

Мария Гусева
«Эмполи» обыграл «Ювентус» в матче серии А.
Фото Reuters
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«Ювентус» на выезде проиграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:4.

В составе победителей дубль оформил нападающий Франческо Капуто, который отличился на 18-й и 48-й минутах встречи. Еще по голу забили защитник Себастьяно Луперто и форвард Роберто Пикколи. У туринцев отличился нападающий Федерико Кьеза.

«Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 59 очков. Ранее туринский клуб лишили 10 очков в текущем розыгрыше чемпионата Италии по делу о фиктивном приросте капитала.

«Эмполи» располагается на 14-й строчке — 42 очка.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Миланом» 28 мая. «Эмполи» встретится с «Вероной» в этот же день.

Италия. Серия А. 36-й тур
22 мая, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
4:1
Ювентус

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Эмполи
ФК Ювентус
серия А
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