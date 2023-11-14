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Италия

Сегодня, 16:15

Фабрицио Романо назвал имя тренера, который возглавит «Наполи»

Алина Савинова
Вальтер Мадзарри.
Фото Global Look Press
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Новым главным тренером «Наполи» станет Вальтер Мадзарри, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб подписал контракт с 62-летним итальянским специалистом до июня 2024 года. Мадзарри заменит Руди Гарсию на посту главного тренера «Наполи». Отмечается, что он будет представлен игрокам во вторник, 14 ноября.

Мадзарри уже работал в неаполитанской команде с 2009 по 2013 год. Под его руководством «Наполи» стал победителем Кубка Италии в сезоне-2011/12. Последним местом работы итальянца был «Кальяри», который он покинул в 2022 году.

После 12 туров «Наполи» занимает четвертое место в серии А с 21 очком.

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