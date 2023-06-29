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Италия

Сегодня, 19:32

«Фенербахче» может заплатить за экс-защитника ЦСКА Бекао 10 миллионов евро

Алина Савинова
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Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может перейти в «Фенербахче», сообщает Legalbet.

По информации источника, клуб из Стамбула предлагает итальянской команде 10 миллионов евро за трансфер 27-летнего игрока. «Удинезе» готов расстаться с бразильцем за эту сумму.

Бекао играет за «Удинезе» с 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 28 матчах в серии А, забил 2 гола и отметился 1 результативной передачей. С 2018 по 2019 год защитник выступал в составе ЦСКА.

В сезоне-2022/23 «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 80 очков в 36 играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/fenerbahche-mozhet-zaplatit-za-bivshego-zashitnika/
Футбол
ФК Удинезе
ФК Фенербахче
Родриго Бекао
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