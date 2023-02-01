«Торино» Миранчука проиграл «Фиорентине» и вылетел из Кубка Италии

Сегодня, 22:00
«Торино» проиграл «Фиорентине» в матче 1/4 финала Кубка Италии со счетом 1:2.
Победный гол в середине второго тайма забил нападающий «фиалок» Лука Йович. В конце встречи также отличился полузащитник Жонатан Иконе.
За «Торино» гол в добавленное ко второму тайму время забил форвард Ян Карамо.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут. В конце матча у россиянина была возможность отличиться, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.
«Фиорентина» в полуфинале сыграет с победителем пары «Рома» — «Кремонезе».
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