«Торино» Миранчука проиграл «Фиорентине» и вылетел из Кубка Италии

«Торино» проиграл «Фиорентине» в матче 1/4 финала Кубка Италии со счетом 1:2.

Победный гол в середине второго тайма забил нападающий «фиалок» Лука Йович. В конце встречи также отличился полузащитник Жонатан Иконе.

За «Торино» гол в добавленное ко второму тайму время забил форвард Ян Карамо.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут. В конце матча у россиянина была возможность отличиться, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.

«Фиорентина» в полуфинале сыграет с победителем пары «Рома» — «Кремонезе».