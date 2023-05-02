КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 04:42

«Фрозиноне» вышел в серию А. Команду тренирует Гроссо

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Фрозиноне» победил «Реджину» (3:1) в матче 35-го тура второй лиги Италии. Победа гарантировала команде выход в серию А по итогам сезона.

«Фрозиноне», который тренирует чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо, лидирует в таблице с 71 очком. За три тура до конца чемпионата отрыв от третьей строчки составляет 13 баллов.

Как отметила пресс-служба клуба, «Фрозиноне» выступит в серии А третий раз в истории. Ранее это было в сезоне-2015/16 и сезоне-2018/19. Оба раза команда занимала 19-е место в турнирной таблице.

Фабио Гроссо
ФК Фрозиноне
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монца» хочет выкупить у «Торино» 31-летнего защитника Иццо